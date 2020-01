Guendalina Tavassi fa pace con Gaia: mamma e figlia sorridenti insieme dopo mesi

Pace fatta tra Guendalina Tavassi e la figlia maggiore Gaia. Dopo le pesanti accuse, rivolte lo scorso novembre dalla figlia alla mamma le due sembrano aver seppellito l'ascia di guerra, anche se, ad onor del vero, Guendalina non l'ha mai sfoderata e da madre ha sempre cercato di tenere a bada il gossip per il bene di sua figlia, la primogenita avuta dall'ex compagno Remo.

Gaia aveva accusato la madre di essere poco presente nella sua vita, di considerarla una figlia di serie b, di averla sempre rimproverata ed esclusa dalla sua vita. Tutte accuse a cui Guendalina non ha mai replicato direttamente, ma ha parlato di una ragazza «adolescente manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro».

Per mesi non si è più saputo nulla, fino a quando un'amica della Tavassi non ha pubblicato sul suo profilo Instagram un piccolo video in cui mamma e figlia escono insieme sorridenti dallo stesso edificio. Nessuna delle due sembra voler aggiungere altro sulla loro lite, l'ex gieffina a riguardo è stata sempre molto chiara: «Non voglio alimentare questo terribile gossip, io so chi sono e chi mi conosce sa che tipo di ragazza è Gaia, è mia figlia e non potrò mai infamarla». Ora in famiglia è tornato il sereno.

Ultimo aggiornamento: 19:09

