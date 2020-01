Guendalina Tavassi, scoppia la “pace” con la figlia Gaia: «Non c’è nulla da capire, non c’è nulla da spiegare»

È tornata la pace fra l'ex gieffina e naufraga sull'Isola dei Famosi Guendalina Tavassi e la figlia Gaia. Le due avevano avuto diversi problemi e si erano allontanati, discutendo sui social, e sul caso era intervenuto anche il papà di Gaia ed ex di Guenda, Remo Nicolini.

LEGGI ANCHE L'Oroscopo di Paolo Fox, la classifica dei segni

Gaia si era infatti si era scagliata contro la mamma raccontato anche alcuni fatti privati, mentre Guendalina aveva mantenuto la calma e smorzato i toni, spiegando semplicemente che si trattava di un litigio in famiglia e che non sarebbe andata in televisione per discutere della cosa in pubblico.

Gaia aveva accusato la madre di essere poco presente nella sua vita, di considerarla una figlia di serie b, di averla sempre rimproverata, mentre lei non aveva alzato polveroni, palando però di “adolescente manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro”.

Ora è tornato il sereno e Guenda ha posto una foto che la ritrae assieme a Gaia scrivendo nella didascalia: “Non c’è nulla da capire, non c’è’ nulla da spiegare.... IO SO E TU SAI❤️ Ti Amo di bene piccola pazza,sei sempre stata un piccolo demone.... ma passerà’ anche L’ adolescenza😅 #momdaughter”

Ultimo aggiornamento: 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA