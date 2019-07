Heidi Klum e Tom Kaulitz a Capri, matrimonio sulla baia dei Faraglioni

Mercoledì 31 Luglio 2019, 14:35

L’estate delle presenze vip a Capri si fa sempre più calda ed ecco che dopo il party Bulgari, che ha visto tante celebrities affollare l’isola, ora è il turno di Heidi Klum con Tom Kaulitz. Tra gli ospiti delle Bulgari night si sono avvicendati a Capri Kate Hudson, Uma Thurman, Michael Fassbender, Laetitia Casta, seguiti subito dopo dal party stile Great Gatsby a Villa Lysis per i 60 anni del tycoon Lawrence Stroll, con ospiti Michael Douglas e Catherine Zeta Jones, adesso é la volta di Heidi Klum con Tom Kaulitz che pare si diranno “si” all’ombra dei Faraglioni.La top model e conduttrice tv tedesca, naturalizzata statunitense ed il chitarrista dei Tokyo Hotel sono già sull’isola da tre giorni e stanno condividendo i momenti esilaranti della loro vacanza pre-matrimonio su Instagram, con foto, video e stories.Attimi di relax a bordo piscina, tra le luxury suite del Capri Palace ad Anacapri dove la coppia sta alloggiando insieme alla famiglia, tra loro i figli di lei, Leni, Henry, Johan e Lou accompagnati dalla nonna ed il fratello gemello dello sposo Bill Kaulitz. Fervono intanto i preparativi per il dinner pre-nozze che dovrebbe tenersi venerdì sera al Riccio, il beach club del Capri Palace, a pochi colpi di remo dalla Grotta Azzurra, il magico antro caprese dove Tom ed Heidi si abbandonarono a dolci effusioni nelle acque blu cristalline, proprio la scorsa estate.Sono attesi nelle prossime ore a Capri gli ospiti ed amici stretti, meno di cento persone che alloggeranno tra gli altri Luxury Hotels dell’isola, tra cui Quisisana, Caesar Augustus e il Tiberio Palace per partecipare al cocktail dinner venerdì sera, presso il Riccio e poi alla cerimonia matrimoniale che si terrà, a quanto pare sabato 3, a bordo del Christina O, lo storico mega yacht appartenuto ad Aristotele Onassis ed a Jackie Kennedy.Un team di wedding planner, atterrati direttamente da L.A. Beverly Hills, si sta occupando dei preparativi per le nozze sul mega yacht, musica, allestimenti con tema i limoni e tante rifiniture che accoglieranno gli ospiti sullo storico yacht sabato, per la cerimonia in cui Tom e Heidi convoleranno a nozze, scambiandosi le promesse al tramonto sulla baia dei Faraglioni.Per continuare i festeggiamenti, domenica 4, la coppia ha scelto La Fontelina, dove la festa proseguirà tra tuffi e brunch, immersi negli iconici Faraglioni. Intanto i giorni d’amore a Capri tra Tom e Heidi continuano con gite ed effusioni tra i taxi isolani, soste per il limoncello o nelle esclusive suite del Capri Palace, dove i due ridono, scherzano e amoreggiano postando stories sui social.