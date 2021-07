Meghan Markle alla Regina: «Dove infilare la sua corona?». I duchi perdono popolarità (e soldi) anche negli States

«Dove infilare la sua corona?», stavolta Meghan Markle ha superato i limiti, mettendo a serio rischio la sua popolarità. È il verdetto della “giuria” di esperti degli affari della Corona inglese, dopo che su giornali e siti è cominciata a girare la frase attribuita alla duchessa di Sussex: “where to stick her crown”.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Camilla compie 74 anni, ecco perché il sogno della corona non... ROYAL FAMILY Meghan Markle e il possibile ritorno per il Giubileo della Regina:... LA RICONCILIAZIONE Harry e William insieme per la statua della madre. «Kate... IL CASO Meghan Markle, le lacrime del padre Thomas: «Mia figlia mi... ROYAL FAMILY Elisabetta, l'omaggio toccante a Filippo nella visita ufficiale... LA DENUNCIA Meghan Markle incinta voleva uccidersi, la rivelazione choc di Harry... IL CASO Meghan e Harry, sgambetto da Buckingham palace: l'annuncio della...

Meghan, Archie e Lilibet Diana

Persino gli Stati Uniti, dove Meghan si è trasferita (a Los Angeles) con il marito Harry e i due figli, Archie e Lilibet Diana rilasciando a tutti i venti e a tutti i canali tv, radio e web, scottanti dichiarazioni contro, appunto, la corona, sembrano ora girare le spalle.

Oprah Winfrey

L’abbandono del palazzo venne motivato per differenze inconciliabili, spiattellate nella famigerata intervista a Oprah Winfrey del 7 marzo scorso (l’intervista è candidata agli Emmy Award) in cui, i “ribelli”, all’unisono, accusarono la famiglia reale di razzismo, insensibilità verso Meghan incinta con idee suicide, crudeltà, indifferenza e abuso di potere, perché Carlo non vorrebbe concedere ad Archie il rango di principe quando salirà al trono, in nome di una monarchia più snella e meno costosa per i sudditi.

Il marchio

Allora, quando si rifugiarono prima in Canada e poi in California, la popolarità dei “profughi” dal sangue blu era alle stelle. E milioni di americani simpatizzavano per la loro “rivolta”. Ma ora una frase così “impertinente” rischia di sgretolare la caccia ai consensi durata mesi. E non si tratta soltanto di un problema di pura formalità, ma anche di moneta: Quando atterrarono a Los Angeles lo scorso marzo, il marchio “Sussex” era in ascesa vertiginosa. Se avessero pronunciato allora questo insulto alla Regina la reazione sarebbe stata diversa, avrebbe fatto leva persino sugli storici rancori dalla Guerra d’Indipendenza, togliendo dalla bocca degli americani una frase che da secoli cova.

La pandemia

Ma con il ritorno alla vita normale, le riaperture post pandemia, il valore, anche commerciale, della soap opera tutta british, è caduto in discesa libera: peripezie ed esternazioni non fanno più notizia. E non vendono più.