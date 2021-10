Gf Vip, Mila Suarez contro Alex Belli: frasi al veleno su Instagram (e frecciatina alla moglie)

Mila Suarez continua ad attaccare Alex Belli nonostante la diffida. La ex del concorrente del Grande Fratello Vip che prima di entrare nella casa ha scelto di diffidarla per evitare che il suo percorso nel reality fosse in qualche modo alterato, non sembra temere le ripercussioni legali. Pur non facendo il nome dell’attore, Mila lancia una serie di provocazioni infuocate su Instagram, che riguardando anche Delia Duran.

La moglie Delia ha raccontato il desiderio di Alex di avere un figlio, ma anche i loro problemi nel concepire. Mila nelle sue storie ha raccontato: «Come faccio a parlare con tanta sicurezza? Nessuna ti conosce meglio di me […] Con la sottoscritta hai dato il peggio», nessun nome nello specifico ma sembra proprio si rivolga ad Alex. Poi parla anche del matrimonio tra l'ex e la Duran: «Poi tu la chiami moglie, anche se gira voce, che il tuo matrimonio fosse solo una cerimonia d’apparenza, finto come te».

Data la diffida è difficile che Signorini possa ospitare le due donne in studio per un confronto, ma chissà che non si possa trovare qualche escamotage.