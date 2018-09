Miss Italia 2018, Selvaggia Lucarelli attacca Diletta Leotta: il tweet al veleno

Martedì 18 Settembre 2018, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 18:29

Il "day after" di Miss Italia 2018 non poteva passare inosservato achesu twitter. A finire nel mirino della blogger le parole della conduttrice di Miss Italia che ieri, spiegando la scelta di mantenere laal concorso di bellezza a differenza di quanto accade a Miss America, ha detto: «Le donne devono essere rispettate sempre».La Lucarelli, commentando le sue dichiarazioni in tv, va all'attacco con un: «Diletta Leotta. Potresti cominciare dal ripulire la tua bacheca Instagram e chiedere rispetto lì agli uomini, anziché cancellare solo i messaggi di chi dice che sei rifatta. Così, per dire», scrive la blogger.Leotta ha spiegato che la scelta di Miss Italia di mantenere la sfilata in bikini non è stata dettata da «mancanza di coraggio o ancora peggio concessione al maschilismo». «Ci tengo a dirvi che ovviamente non la pensiamo così - ha aggiunto - anche perché se no si darebbe per valida quella odiosa teoria secondo la quale se una donna indossa un vestito un po' scollato o una gonna corta allora se le va a cercare».«Credo da donna che nel 2018 la bellezza possa essere mostrata senza timori, sempre con eleganza. Forse - ha concluso - quello che deve cambiare è il modo di guardare le donne che devono essere rispettate sempre».