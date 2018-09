Nancy Coppola incinta: «Aspetto il mio secondo figlio. La notizia è arrivata in un momento buio...»

Mercoledì 5 Settembre 2018, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 20:42

, la cantante partenopea ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi,. La notizia a, nel salotto dio. L'artista si è sottoposta all'ecografia di fronte alle telecamere, ma ancora non si sa se sarà un maschietto o una femminuccia. Ma alla conduttrice rivela: «Lo stavamo cercando da tanto tempo, la notizia è arrivata in un».Poco prima della lieta notizia, la famiglia della cantante sarebbe stata colpita da un. «Mio marito non stava passando un bel momento e questa notizia ci ha distratto. Glielo volevo annunciare con dei palloncini colorati, ma vista la situazione non mi è sembrato il caso. Gli ho mandatoe lui è stato contentissimo».E conclude: «Dopo l'Isola ho avuto dei problemi ormonali, ci abbiamo provato per un anno e mezzo. Il mio primo figlio mi aveva chiesto un fratellino. E ora è in arrivo».