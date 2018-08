Nina Moric e la foto sexy in costume: «Ti è sparito il lato B», e la sua risposta spiazza tutti

Giovedì 23 Agosto 2018, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 13:16

Nina Moric torna a far parlare di sé. Dopo la pace con Fabrizio Corona e le vacanze in Salento con il figlio Carlos Maria , la modella croata strega i fan con una foto che non lascia spazio all'immaginazione. Nello scatto, condiviso su Instagram , la sexy showgirl appare di spalle in topless, con indosso solo un costumino dorato. Ma i fan avrebbero notato un particolare...Alcuni follower avrebbero fatto dei commenti al vetriolo sul suo lato B: «Come sei dimagrita, cosa hai combinato? Non hai più il cu***». E ancora: «Hai perso il c***?». E infine: «Quando lasci il c*** a casa».La risposta di Nina non tarda ad arrivare: «La leggenda narra che un sedere visto da una prospettiva frontale non è in evidenza, soprattutto se il costume non ha il volume del filo interdentale. Sveglia». La replica della modella fa boom di like. Con buona pace degli haters.