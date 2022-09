Pieraccioni, canzone d'amore per Meghan Markle e l'invito in Toscana a mangiare il "lampredotto"

«A me mi garbi, Meghan Markle, se lasci il principe ti aspetto qui in Toscana» è una vera e propria, quanto inaspettata, canzone d'amore che il regista-attore, Leonardo Pieraccioni, dedica alla moglie del principe Harry, dal suo profilo Instagram.

Si sa che Pieraccioni ha sempre avuto belle e bravi attrici protagoniste dei suoi film, e magari visto che la Merkle ha un passato di attrice, potrebbe essere un modo per attirare la sua attenzione professionale.

«E stai tranquilla la mi' nonna non è regina, fumava il sigaro smoccolando la mattina...» prosegue con ilarità la canzone di Pieraccioni.

La canzone per Meghan

E Pieraccioni oltre alla sua simpatia, non manca di offrire a Meghan le prelibatezze culinarie della Toscana, tra cui l'iconico panino al lampredotto, che anche una principessa non può che digerire in un solo modo. Vedere il video per scoprire come.