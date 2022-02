Rihanna incinta, le prime foto col pancione su Instagram. «Con Rocky è felicissima»

Rihanna incita mostra per la prima volta le foto del pancione sul social. La notizia della sua gravidanza è stata improvvisa e risale a qualche giorno fa, quando la cantante si è fatta fotografare a passeggio per New York assieme al fidanzato A$AP Rocky.

Rihanna incinta: le prime foto del pancione sul social

APPROFONDIMENTI EVVIVA! Rihanna è incinta: le foto con A$AP Rocky con il pancione in... LE TENDENZE Capelli, lop bob e shag: ragazze è l'ora di darci un taglio SOCIETà Barbados, addio alla Regina: Rihanna è la prima eroina...

Rihanna, versione futura mamma, arriva su Instagram. La cantante infatti ha mostrato orgogliosa per la prima volta il suo pancione suo social, con alcuni scatti condivisi per la gioia dei follower e degli amici vip. Rihanna è incinta del fidanzato, il cantante trentatreenne A$AP Rocky e la notizia della sua gravidanza è stata resa pubblica proprio quando la pop star è stata paparazzata assieme al lui a passeggio per New York col pancione che “spuntava” da sotto il cappotto.

Rihanna e A$AP Rocky (Instagram)

Rihannna, che ha tenuto la gravidanza ben nascosta per molto tempo, dovrebbe diventare mamma a primavera: «Non potrebbe essere più felice di così – ha fatto sapere una fonte vicino alla cantante a “People” – prima non aveva mai pensato ad avere un figlio, ma stare con Rocky le ha fatto cambiare idea»