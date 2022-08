Sesso sul pedalò in mare: i turisti riprendono tutto con lo smartphone, il video hot

Un momento di ardore estivo, in mezzo al mare, in pieno giorno e a bordo di un pedalò. Non è la costa di una rinomata località balneare spagnola, italiana o greca, ma la costa di Sochi, in Russia, dove una coppia di focosi amanti è stata immortalata a fare sesso tra testimoni sbalorditi ed incuriositi. La coppia, infatti, è stata ripresa dalla camera di uno smartphone, con ogni probabilità, mentre si abbandonava ad inequivocabili movenze sessuali. Chi riprende la scena a luci rosse, ride tra il divertimento e l'imbarazzo degli altri turisti a pochi metri di distanza dal pedalò hot.

APPROFONDIMENTI LA STORIA «Ho fatto autoerotismo mentre ero al lavoro, il capo mi ha... LA PROVOCAZIONE Tommy Lee completamente nudo, si vede tutto: la sfida alla censura di... FAN IMPAZZITI Victoria dei Maneskin scatenata, la vacanza in Puglia diventa hot: su... IL MISTERO Sesso e droga sui Monti Lattari: triangolo hot con la coca, un giallo...

Sesso in pubblico



Non è la prima volta che atti sessuali si svolgono alla luce del sole ed in pubblico, solo per puro esibizionismo ed incoscienza, visto che in un luogo turistico come quello di Sochi, è molto probabile anche la presenza di bambini. In passato, basti ricordare la coppia avvistata mentre sembrava fare sesso appoggiata sul cofano di un'auto ai lati di una strada, ripresi in pieno giorno da una videocamera di Google Street View che transitava in quel momento.

Sui banchi del tribunale

E ancora ha dell'incredibile la coppia catturata mentre faceva sesso in tribunale, ripresa dalle telecamere a circuito chiuso, pochi istanti prima che la donna si presentasse davanti al giudice; Shameka Julie Leeding, questo il nome della giovane di 19 anni, protagonista di questa vicenda, che non rappresenta la prima macchia nel suo curriculum di azioni illecite.

La 19enne, infatti, si era dovuta presentare davanti al tribunale dei magistrati di Toowoomba in Australia, per un altro episodio in cui si baciava vigorosamente insieme al suo partner di 20 anni, Jake James Quinn, per poi proseguire in un atto sessuale mentre la ragazza era in sella al cavallo del fidanzato.