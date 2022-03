Soleil Sorge e Raffaella Fico, il retroscena: «La querela dopo la lite al Gf Vip? Ecco cosa è successo»

Soleil Sorge, ospite di Casa Chi, spiega come è andata a finire con Raffaella Fico. Durante la puntata ha raccontato l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, ha detto la sua su chi avrebbe voluto vincesse e sulle coppie nate davanti ai riflettori e ha svelato il retroscena dopo la furiosa lite con l'ex di Mario Balotelli.

Soleil e Raffaella Fico

Raffaella Fico non gradì il "bye b**ch"‘ e annunciò querela. A Nuovo TV, sempre Raffaella ha spiegato: «Se l’ho denunciata? Sì, sono una donna e anche una madre. Lei mi ha offesa in televisione e io la porto in tribunale per questa faccenda. Certe cose non vanno mai dette. Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua».

Soleil e Raffaella Fico

Soleil ha smentito tutto: «Se ho ricevuto la querela? La denuncia di Raffaella Fico intendi? Ma sai qual è il problema? Le persone parlano spesso di querele e di diffide e conseguenze legali, senza poi conoscere di fondo cosa serve per portare a queste situazioni. Perciò si sparano frasi di questo tipo un po’ a tutti... I miei legali non hanno ricevuto nulla». Sul vincitore el GF ammette che avrebbe voluto che vincesse Davide.