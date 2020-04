Stefano De Martino, tweet a sopresa contro Vittorio Feltri: «Qualcuno è rimasto fermo al 1800. Io voglio guardare avanti»

LEGGI ANCHE

La teoria, esposta dadurante la trasmissione “Fuori dal coro”, secondo cui i meridionali sarebbero inferiori ha naturalmente scatenato una pioggia di critiche e giudizi negativi, compresa la minaccia di azioni legali. Al coro dei contestatori si aggiunge, marito di Belen Rodriguez.Un cinguettio sul suo account Twitter infatti non fa il nome di Feltri, ma sicuramente riferimento alla discussa vicenda. L’ex ballerino di “Amici”, trasferitosi a Milano ma di origini napoletane ha scritto: “Io mi ricordo poche cose della storia a scuola ma mi stava antipatico Metternich, un cancelliere austriaco dell'800 che per disprezzare l'Italia disse “L'Italia è solo un'espressione geografica”, volendo intendere che, essendo divisa in tanti piccoli stati e staterelli, sempre occupati a litigare fra loro, non poteva avere nessuna considerazione.Ora a sentire certe dichiarazioni, mi sembra che più di qualcuno sia rimasto fermo al 1800. Io sinceramente voglio guardare avanti”. Un tweet a sorpresa da parte di Stefano, che di solito su questi temi si espone poco, molto apprezzato e ricondiviso dai suoi follower