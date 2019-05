Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati: «Ti annullo dalla mia vita»

Martedì 28 Maggio 2019, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno lasciato insieme lo studio di “Uomini donne”, programma condotto da Maria De Filippi per cercare di far ripartire la loro storia, ma l’amore fra i due protagonisti del Trono Over Ida Platano e Riccardo Guarnieri, è ormai definitivamente archiviato.I due infatti sono tornati in studio, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Il silenzio di Riccardo sui sentimenti che prova per lei l’hanno mandata su tutte le furie: «Ti annullo definitivamente dalla mia vita – ha spiegato la Dama - Lui non ha saputo cogliere l'amore che ho provato per lui. Sono arrivata a livelli veramente assurdi, non me lo posso più permettere, basta». Guarnieri l’accusa di non capire gli errori del passato e lei risponde che lui è troppo occupato: «Adesso hai altre cose da fare e non puoi prenderti l'impegno di avere una fidanzata. Hai serate e altro».Ida sottolinea che durante il tempo trascorso Riccardo non ha realmente dimostrato i suoi sentimenti, nemmeno con un gesto quando ammette che «sarebbe bastato davvero poco per farmi cadere come una pera cotta». Riccardo invece dal canto suo non voleva ripetere gli errori fatti la prima volta e per questo si aspsettava da lei un comportamento diverso.