Uomini e donne, Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri: «Amore sovrastato dal dolore. Armando Incarnato inopportuno»

«È passato tanto di quel tempo da quando ci siamo lasciati che non mi aspettavo più nulla. Per molto tempo mi sono aspettata qualcosa, ma ora non mi sarei mai immaginata che Riccardo facesse un gesto del genere», in una delle ultime puntate diIda Platano ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia con Riccardo Guarnieri.Riccardo è tornato da lei con una lettera d’amore, poi i due hanno trascorso del tempo insieme ma per la dama del trono over i sentimenti non erano più gli stessi: «Ero commossa – ha raccontato al Magazine di Uomini e donne - ma quelle parole non le ho sentite nel profondo, non ci sono riuscita. (…). Ma io ero commossa più per il gesto che per le sue parole».«Sicuramente è anche una forma di autodifesa, perché è stato ed è ancora difficile spiegare a parole l'anno di sofferenza e di malessere che ho vissuto. Non ci stavo con la testa, ogni giorno mi sembrava nullo senza Riccardo, come se fossi ferma lì, ai giorni in cui stavamo insieme (…) Per questo ho detto che tutto l’amore che ho provato per lui è stato sovrastato dal dolore, e questa cosa la può capire solo chi l’ha vissuta come me».La reazione forte dell’altro cavaliere,, non le è piaciuta: «Il suo intervento mi è sembrato molto fuori luogo, inopportuno, soprattutto in quel momento. In quel frangente non mi interessava parlare con lui e quindi ho lasciato correre, ma ha detto delle cose che non mi sono piaciute affatto».