Mauro Icardi e Wanda, tra zebre e top bianconeri: messaggi di mercato in vacanza?

Le foto delle vacanze possono diventare una fonte per il calciomercato? Sembrerebbe di sì, almeno se la coppia in questione è quella composta da, bomber e capitano dell', e sua moglie. In attesa di debuttare in Champions League dalla prossima stagione, Icardi si sta rilassando in un luogo paradisiaco come leinsieme alla moglie, che non fa altro che alimentare le indiscrezioni su un trasferimento clamoroso allada una squadra rivale di un attaccante capace di spostare gli equilibri, due anni dopo il caso analogo di Higuain dal Napoli.Qualche giorno fa, infatti, Wanda e Mauro avevano pubblicato sualcune foto di un safari in cui compariva una zebra. Poteva sembrare un semplice caso, ma a distanza di una settimana la bionda ex moglie di Maxi Lopez ha voluto rincarare la dose, posando con un top a strisce bianconere che risalta il suo fisico esplosivo. Il decolléte è generoso, ma forse i tifosi dell'Inter non avranno gradito la scelta cromatica...