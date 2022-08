A Sapri la spigolatrice indossa l'abito di uno stilista vesuviano

Ci sarà anche il contributo di un couturiere vesuviano quando il prossimo 23 agosto a Sapri si terrà la rievocazione dello sbarco dei Trecento. Ad omaggiare la località cilentana sarà Mimmo Tuccillo, stilista di Ottaviano, che ha avuto l'idea di di far incontrare, attraverso la sua moda, le coste amalfitana e cilentana, conosciute in tutto il mondo per la loro bellezza.

E' nata così una nuova creazione, che sarà indossata dalla neo eletta Spigolatrice 2022, la bellissima Federica Barra. Federica sarà testimonial dello stilista Tuccillo e indosserà un abito haute couture dipinto a mano con limoni della costa amalfitana. Il prossimo 23 Agosto, in occasione della rievocazione dello sbarco dei Trecento, con lei ci sarà un Pisacane d'eccezione, il sindaco Antonio Gentile.

I due sfileranno per le vie della città e Francesca indosserà l'abito di Mimmo Tuccillo, che da anni ha scelto Sapri come luogo del cuore. A realizzare l’acconciatura il maestro Nicola Mariani e il suo team Linea Emme, mentre i gioielli sono stati realizzati appositamente da Luci di Pegaso. Foto di Orazio Cantio nella location di Villa Gaetani, con la collaborazione della Pro Loco di Sapri.