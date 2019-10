Dolce & Gabbana: «Siamo come la Coca Cola. Il futuro dell'azienda? Lasceremo a famiglia e dipendenti»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 10:03

rappresenta l'Italia nel mondo ed è un punto riferimento per l'alta moda. I suoi fondatori hanno creato una realtà che dà lavoro a circa 25 mila persone, tra terzisti e fornitori. Ed è proprio ai dipendenti, oltre che alla famiglia, che passeranno l'azienda. «La nostra idea - spiegano in un'intervista al Corriere della Sera - è proprio di lasciare spazio agli altri che lavorano con noi,Il mio modello è Hermès, dove la dinastia è tornata in forza al timone e non si è affidata ad altri stilisti. Oppure, in altro settore, come la Ferrero. Passano le generazioni e la famiglia resta. Noi lasceremo un Dna al nostro gruppo di lavoro, cioè ai nostri stilisti interni che sono il cuore dell’azienda e lavorano con la nostra piena fiducia. Poi c’è la famiglia, i fratelli di Domenico: Alfonso e la sorella Dorotea».Non è ancora tempo di abbandonare, però. I numeri dicono che Dolce&Gabbana è arrivata al’80% all’estero con una rete di 220 negozi monomarca gestiti direttamente e 80 in franchising, più 300 clienti multimarca. L’ecommerce vale il 6%, ma puntano ad arrivare al 15%. Il merito va al loro rapporto duraturo e solido. ​«C’è affetto, grande rispetto e stima. Abbiamo gli stessi occhi, vediamo le stesse cose, vediamo il ruolo dell’imprenditore nello stesso modo. E poi, noi siamo un po’ come la Coca Cola, non possiamo scindere i due nomi, da separati il nostro lavoro perderebbe senso», scherza Domenico Dolce.«Siamo partiti con 2 milioni di vecchie lire - ricorda Stefano Gabbana - mettevamo via i soldi per rinvestirli nell’attività, nel nostro progetto di bellezza. All’inizio ci consigliavano tutti di farci prestare i soldi dalle banche ma l’idea ci faceva paura. Così, tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo finanziato da soli e siamo molto felici. Arrivo da una famiglia semplice. Mia madre faceva la portinaia e mio padre l’operaio a Milano. Loro mi hanno tramandato valori forti che ho trasmesso all’azienda.Tutto quello che ci circonda lo abbiamo realizzato noi, dalle tazzine, ai quadri fino ai mobili e ai vestiti».Una strategia che ha dato i suoi frutti. ​«Il punto di partenza è un modello di artigianato e industria, tradizione che cuce assieme innovazione, digitale e tecnologia.E tutto rigorosamente made in Italy: ​«C’è un trend nuovo, un ritorno dell’attenzione per l’artigianalità, lo si vede dall’interesse dei giovani per questo mestiere, molti di loro sono italiani. Fino a 5-6 anni fa era difficile trovarli. Allora all’interno del gruppo abbiamo creato le Botteghe di Mestiere, insegniamo a cucire, ricamare, stirare e la modelleria. Circa il 70-75% di quei giovani che hanno tra i 20 e i 25 anni vengono poi assorbiti in azienda. Abbiamo i nostri maestri interni e così teniamo in vita il mestiere e la tradizione».All'Italia chiedono solo un po' più di sostegno a queste realtà lavorative: «Non chiediamo aiuti ma la semplificazione del lavoro, l’eccesso di burocrazia. Vorrei che si desse supporto agli artigiani che non riescono a campare. Sono loro che realizzano per i nostri abiti gli uncinetti, fatti a mano soprattutto nel sud dell’Italia. Ma sono talmente tassati che a volte ci dicono di non poter più lavorare per noi.