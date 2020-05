Giorgio Armani rimette al centro l'Italia: la collezione Privé 2021 sfilerà a Palazzo Orsini a Milano

Giorgio Armani cambia: nel pieno della crisi provocata dal coronavirus lo stilista italiano aveva già spiegato che era necessario ripensare il sistema moda,

Mentre anche lo shopping attraversa una fase di cambiamento dovuta alle restrizioni del distanziamento sociale, Armani fa sapere che a partire da giugno 2020, i servizi della sartoria saranno a disposizione delle clienti con un ampio repertorio di modelli, attuali e delle precedenti collezioni. Gli abiti saranno presentati su appuntamento, come già avviene nel corso dell'anno in atelier.

«rallentare e riallinearsi». Ora, i primi passi verso l'obiettivo: la maison ha annunciato che la collezione Armani Privé, posticipata a gennaio 2021, non sfilerà a Parigi ma a Milano, nella storica sede di Palazzo Orsini in via Borgonuovo. Un segnale importante e ben preciso, che rimette al centro l'Italia dopo le difficoltà attraversate durante la pandemia e si orienta verso una maggiore sostenibilità: si è tanto parlato ultimamente dei costi di trasferire addetti ai lavori e ospiti all'estero per ogni sfilata.«Non ha senso - aveva scritto Armani in una lettera aperta a WWD - che una mia giacca, un mio tailleur vivano in negozio per tre settimane, diventino immediatamente obsoleti, e vengano sostituiti da merce nuova, che non è poi troppo diversa da quella che l’ha preceduta. Io non lavoro così, trovo sia immorale farlo». E infatti, la collezione Privé non avrà stagionalità: ci saranno capi per l'inverno e più leggeri, per l'estate.