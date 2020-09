Berlusconi, l'ira di Barbara: «Io untrice di mio padre? Dai media trattamento disumano»

Dopo le notizie apparse sui media sui figli di Silvio Berlusconi, Barbara in primis, la figlia del Cavaliere ed ex dirigente del Milan si sfoga in un'intervista esclusiva pubblicata sul sito del Corriere della Sera. «Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l'untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene», le parole di Barbara Berlusconi.

Dipinta, scrive il Corriere, come una irresponsabile che sarebbe andata per feste senza cautela, Barbara si infuria: «Non ci sto a sentirmi dire questo. Non mi riconosco in questa specie di ritratto, non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna - le sue parole - Le volte che sono uscita la sera in tre mesi si possono contare sulle dita di una mano. Mai come quest’anno sono stata praticamente sempre a Villa Certosa».

«Dopo tre tamponi e un test sierologico negativi è molto improbabile che papà abbia preso il Covid da me - spiega Barbara - Lui è risultato positivo molto dopo, e ultimamente il periodo di incubazione del virus si è ridotto». «​Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile», continua. «La caccia all’untore è una cosa da Medioevo, la trovo umanamente inaccettabile oltre che scientificamente indimostrabile».

Ultimo aggiornamento: 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA