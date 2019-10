Beyoncé, il padre della cantante ha un tumore: l'annuncio sui social

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 20:11

Il padre di Beyoncé ha un tumore. Mathew Knowles, papà della star del pop, ha rivelato che dirà il tutto durante il programma TV “Good Morning America” dopo aver anticipato la sua partecipazione su Twitter. L'uomo ha ammesso di avere un tumore al seno, parlando a cuore aperto della malattia che lo ha colpito.Il cancro alla seno è una patologia che colpisce con maggiore frequenza le donne, ma non è certo così rara negli uomoni. Spesso, proprio perché poco noto, non si fa prevenzione, non si bada a dei piccoli segnali, non si fanno controlli, ma il tumore è comunque aggressivo e potenzialmente mortale. Mathew Knowles ha voluto parlarne per sfatare un tabù, probabilmente e per incoraggiare chi si trova nella sua stessa situazione.Beyoncé e suo padre hanno avuto alti e bassi nella vita come nel lavoro, visto che lui è stato manager delle Destiny's Child. Dopo un periodo burrascoso i due sono tornati ad avere un rapporto sereno e felice. Come avrà preso la cantante la notizia?