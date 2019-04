Britney Spears si è fatta ricoverare in un centro di salute mentale: «È sconvolta dalla malattia del padre»

Britney Spears è stata ricoverata in un centro di salute mentale. La cantante sarebbe sconvolta dalla malattia del padre. Fonti vicine alla cantante hanno infatti rivelato al sito Tmz che l'idolo pop anni '90 si sarebbe registrata in una struttura di questo tipo circa una settimana fa, struttura dove resterà per circa un mese. Secondo diverse testate Usa, inoltre, il ricovero sarebbe totalmente volontario.Come racconta TMZ, si tratta di un periodo molto difficile per l'artista: a colpirne l'equilibrio, gli interventi subiti a intestino e colon dal padre, Jamie Spears, che avrebbe sofferto per le complicazioni dovute a una delle due operazioni, rischiando addirittura di morire. La cantante, in seguito ai problemi di salute del genitore, aveva già rinunciato nel gennaio scorso a continuare lo show 'Domination', annunciandone la fine con un commovente post su Instagram. Intanto, sempre su Instagram, Britney Spears non smentisce la notizia, ma pubblica un post dal chiaro significato: 'We all need to take time for a little «me time»', «Abbiamo tutti bisogno di prenderci del tempo per un pò di 'tempo per mè».