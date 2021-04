Can Yaman, eliminato il profilo Instagram dell'attore turco. Fan in ansia: cosa è successo?

Can Yaman ha eliminato il proprio profilo Instagram o è vittima di un attacco hacker?. I tantissimi e affezionati follower dell'attore turco si stanno chiedendo come mai abbia cancellato il suo profilo.

Non è la prima volta che il sexy attore fa simili gesti. Nei mesi scorsi aveva infatti deciso di disattivare il suo account Twitter e non l’ha più riaperto. Come mai lo ha fatto anche su Instagram?

Diletta Leotta e Can Yaman, il bacio più romantico dei social nel giorno di San Valentino

Can Yaman nei mesi scorsi si è fidanzato Diletta Leotta. In molti non credono però al loro amore, sono convinti che stiano fingendo per visibilità. Da quando hanno annunciato che stanno insieme tante sono le critiche e le accuse che gli haters gli stanno riservando.Stanco di leggere continue critiche e insulti da poco Can Yaman ha replicato su Instagram dicendo che è davvero innamorato di Diletta. Ha poi assicurato di non essere interessato ad ottenere altra pubblicità. È possibile che la situazione lo abbia infastidito al punto di volersi prendere una pausa da Instagram disattivando il suo profilo.

Yaman potrebbe però anche aver subito un attacco hacker. Al momento né lui né la fidanzata Diletta Leotta hanno rotto il silenzio sui social per far sapere ai fan come stanno davvero le cose.