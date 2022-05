Casa in periferia con marito e rettile: vita ordinaria per la figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman

Alle colline di Hollywood ha preferito il sud di Londra, ma soprattutto ha scelto di dire no al lussuoso attico del padre per vivere lontano dai riflettori con il marito inglese Max Parker e il loro rettile. Scelta anticonformista per Isabella, figlia adottiva di Tom Cruise e Nicole Kidman che nel 2017 si è trasferita con il partner a Croydon per essere più vicini ai genitori di Max. La star di Top Gun invece avrebbe un mega attico da 342.000 sterline al mese a Londra nel residence Corinthia. Quattro camere da letto, una piscina coperta e una vista mozzafiato sulla città dove però la figlia nel 2020 rifiutò di vivere.

Bella e suo marito Max si sono trasferiti a Croydon due anni dopo il matrimonio e conducono una vita riservata. Secondo una vicina di casa, riporta il Sun, «Hanno un qualche tipo di rettile: riusciamo a vedere la luce rossa della teca. Questo è tutto. È molto misteriosa. Suppongo che abbia deciso di vivere lontano dai riflettori, ma non so perché abbia scelto Croydon, povera ragazza!»