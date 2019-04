Chiara Ferragni, nella foto con Leona spunta un fratello misterioso: i follower impazziscono

Venerdì 19 Aprile 2019, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 16:02

Non solo Valentina e Francesca, Chiara Ferragni ha anche un altro fratello. Fino a poche ore fa quasi nessuno ne era a conoscenza, ma una storia pubblicata su Instagram dalla fashion blogger ha letteralmente fatto impazzire la curiosità dei fan. La Ferragni, infatti, ha condiviso una foto di suo figlio Leone in compagnia di un altro bambino, corredata dal commento «Leo che gioca con mio fratello». Ma chi è questo bambino misterioso? Secondo i ben informati si tratterebbe del figlio di Marco Ferragni, il papà di Chiara, che - dopo la separazione da Marina di Guardo - avrebbe avuto un bambino da un'altra donna.Nonostante i follower stiano tempestando di domande la 31enne fashion blogger, quest'ultima non ha ancora risposto in maniera ufficiale. Il bambino, che nella foto incriminata si intravede appena, sembra non avere più di 6 anni. Di lui non si era mai parlato, ma Chiara Ferragni ha ormai deciso di uscire allo scoperto. Dopo Francesca, Valentina e Chiara, un quartoè pronto a conoscere la popolarità.