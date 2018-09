La stravagante trovata di un colombiano che si fa rasare i capelli con una motosega

Sabato 8 Settembre 2018, 17:17

La fantasia del web non finisce mai di stupire. È diventato virale l'inquietante video che mostra lo stravagante modo di rasare i capelli, non con il tradizionale rasoio, ma con tanto di motosega. Il video è stato postato da un utente colombiano e in poco tempo ha riscosso un gran numero di visualizzazioni.Nelle immagini si vede come il particolare barbiere con l'ausilio di una motosega rasa il suo cliente che osserva tranquillamente il suo nuovo di look, guardandosi allo specchio.Il video conta quasi 150mila visualizzazioni ed è già stato condiviso da oltre 2.700 utenti.Non si ha la certezza che la persona che ha diffuso il video sia anche la protagonista della stravagante trovata. Comunque, sembra che il barbiere abbia avuto la mano ben salda e che il taglio sia terminato senza feriti.