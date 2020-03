Coronavirus: Fabrizio Corona festeggia il compleanno con amici in casa, rivolta social

Polemica per la festa in casa di Fabrizio Corona, nonostante il coronavirus. «C'è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C'è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l'unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio». Con questo commento Fabrizio Corona, in questo momento ai domiciliari, mostra, su Instagram, le immagini del festeggiamento del suo 46mo compleanno a Milano, in casa insieme all'ex moglie Nina Moric e del figlio Carlo Maria. Il video mostra Corona che, insieme ai due, soffia una candelina, con in sottofondo «La storia siamo noi» di Francesco De Gregori.

Il sito Tpi riporta però che l'ex fotografo dei vip avrebbe in realtà preso parte ad una festa ben più «allargata» nonostante la quarantena, con amici e persone al di fuori della stretta cerchia di Corona, postando dei video che avrebbe rimosso, in seguito a molti commenti inferociti. Il sito mostra uno di questi video, caricati su Instagram da Nina Moric, in cui si vedono diverse persone presenti che brindano insieme all'ex re dei paparazzi.

