Margherita Buy sui social: «Basta buttare guanti e mascherine a terra!»

Emerge anche la sensibilità della cittadina Margherita Buy nella foto denuncia che l'attrice ha postato su Instagram. Molto seguita (e apprezzata per la sua carriera cinematografica) l'attrice ha voluto denunciare il brutto vizio che alcuni cittadini hanno preso in questi giorni di emergenza da Coronavirus. Quale? Quello di buttare a terra mascherine e guanti, utilizzati soprattutto dopo la spesa presso i supermercati: «Usa e getta non vuol dire usa e infesta!». La rabbia della Buy è la stessa dei suoi follower che hanno condiviso il posto sul profilo ufficiale della protagonista di "Maledetto il giorno che t'ho incontrato".

«Brava Margherita, hai ragione è una vergogna!» oppure «Miliardi di guanti e mascherine saranno disperse nell ambiente! Non sono riciclabili! Nessuno lo dice» e anche «È nella natura umana, c'é poco da fare... Che desolazione ! Ogni volta che torno in Italia litigo puntualmente con qualcuno per strada per questo motivo ! ». Questi alcuni dei commenti alla foto-denuncia che si va a sommare a molte altre apparse in questi giorni sui social network.

