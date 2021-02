Coronavirus, mastro Tonino guarisce a 90 anni e saluta il paese dalla finestra

Saluta dalla finestra Mastro Tonino: una boccata d’aria fresca di montagna, la più bella, e un sospiro di sollievo per tutta la sua famiglia e la comunità di Pretoro dopo i giorni più lunghi. Il falegname abruzzese a 90 anni ha sconfitto il Covid-19. Una storia lieto fine, una delle poche durante questa grave emergenza sanitaria, che arriva dal cuore del parco nazionale della Maiella. Qui, nel borgo di Pretoro, Mastro Tonino fino a poco tempo fa trascorreva le sue giornate in penombra a lavorare il legno nella sua bottega accogliente e piena di ricordi.

Nato nel 1931, la sua vita non è stata semplice: sopravvissuto alla guerra, alla fame, ai patimenti in passato, anche per l’artigiano tutto è cambiato durante il 2020 con l’arrivo della pandemia. Antonio Palombaro, per tutti Mastro Tonino, è stato sempre molto attento in bottega, con l’aiuto dei famigliari, a non contrarre il virus, ha tenuto a distanza di sicurezza i tanti visitatori che erano desiderosi di fare la sua conoscenza nel periodo estivo, ha rispettato le regole.

Purtroppo, per via degli spostamenti per motivi di salute, proprio nel giorno del suo novantesimo compleanno, il 15 gennaio scorso, l'artigiano è risultato positivo al Covid-19. Trasferito a Fara Filiorum Petri per essere sottoposto alle cure amorevoli e attente della sua famiglia, Mastro Tonino ha trascorso giorni difficili con la febbre alta, ma la forte tempra di quest’uomo di montagna ha avuto la meglio anche in questa dura situazione e così, a novant'anni, è riuscito a vincere anche questa battaglia contro il “mostro invisibile”. La speranza è tornata a splendere pochi giorni fa, dopo un mese, esattamente il 16 febbraio, quando è arrivato l’esito dell’ultimo tampone che è risultato negativo. Presto l’ultimo dei fusari d’Abruzzo tornerà nella sua Pretoro. Nel frattempo il libro a lui dedicato da Fabrizio Fanciulli, “L’uomo di legno”, è in ristampa per arricchirsi di un nuovo capitolo poiché il Geppetto d’Abruzzo tanto amato in tutto il mondo ha sconfitto anche il Covid ed è tornato a sorridere.

