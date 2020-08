Parto da record in Gran Bretagna: poliziotta partorisce due volte in 48 ore

La britannica Joanne Reilly ha dato alla luce due gemelli a due giorni di distanza l'uno dall'altro. La singolare storia è avvenuta nel gennaio 2019, ma solo ora la donna ha condiviso i dettagli dell'incredibile nascita dei suoi gemellini.

Reilly, una poliziotta britannica di 32 anni, era incinta di due gemelli e si sentiva bene fino alla 24esima settimana, quando inaspettatamente si è rotto il sacco amniotico. È stata portata d'urgenza in ospedale, dove poche ore dopo ha partorito suo figlio Dylan. Il bambino pesava poco più di 700 grammi e per salvargli la vita è stato trasferito in terapia intensiva.



Quando la giovane donna si stava preparando a dare alla luce il suo secondo figlio, il medico le ha chiesto di restare a letto per prolungare la gravidanza il più a lungo possibile per aumentare le possibilità di sopravvivenza del secondo gemello, che era nel suo sacco amniotico.

«Per me è stato uno CHOC, non sapevo nemmeno che fosse possibile una situazione del genere. Volevo solo che Oscar nascesse, perché averne partorito solo uno e non l'altro era per me molto strano», ha raccontato Joanne.

La donna ha atteso altri due giorni e poi ha partorito il secondo gemello, Oscar, che pesava circa 900 grammi e, a differenza del fratello, non aveva problemi di salute. «Diciamo sempre che questi due giorni in più hanno aiutato Oscar, perché è nato senza complicazioni», ha detto la donna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA