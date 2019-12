Donna ritrova il padre biologico col test del Dna e riceve la sua eredità milionaria

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Argentina, una donna adottata quando era ancora molto piccola è riuscita a scoprire l'identità del padre biologico - già deceduto - e, grazie al test del DNA ricevere la sua eredità.La donna è stata adottata quando aveva solo un anno e nell'età dell'adolescenza ha incontrato la madre biologica, che all'epoca le rivelò il nome di suo padre. Secondo i media locali, il tribunale civile della città di Goya, nella provincia di Corrientes, ha partecipato al caso e ha rivendicato il diritto della donna di conoscere l'identità del genitore biologico.La donna ha deciso, poi, di intentare una causa contro gli eredi dell'uomo, e un test genetico ha mostrato una probabilità di parentela del 99,99%, pertanto con questo risultato, il tribunale ha deciso che la donna è la figlia biologica del defunto, per il quale è in atto un processo di successione e sempre secondo la legge la donna ha il diritto di essere considerata la beneficiaria dell'eredità dell'uomo.