Enrico Montesano e i video sul Covid: «Il virus strumentalizzato per altri fini». E il web si divide

Enrico Montesano torna a parlare del Covid e i social si scatenano. In un video postato su Facebook, l'attore romano legge un messaggio dalla rete con una ricostruzione delle origini del coronavirus e con una serie di collegamenti ipotizzati tra il Covid e una serie di soggetti, con il cerchio che si chiuderebbe "intorno ai soliti noti" secondo una teoria cospirazionista.

In un altro messaggio dalla rete si parla del Covid come del «più grande esperimento sociale della storia». Sono in molti su Twitter a criticare le esternazioni di Montesano che diventa tendenza. «E con Vincenza di #Montesano siamo riusciti a rimpiangere pure la casalinga di Voghera. Tutto si è compiuto», si legge in un post. Mentre su Facebook molti lo ringraziano "per questa tua opera di sensibilizzazione delle coscienze» definendo ottima la sua lettura.

E proprio su Facebook l'attore interagisce con alcuni utenti. «Non etichettare la mi posizione come negazione. Purtroppo il Sars Cov 2 c'è - scrive Montesano rivolgendosi ad un utente -, quindi non nego, però c’è anche strumentalizzazione per altri fini. Le cure ci sono. Perché dunque terrorizzare e rinchiudere o imporre vaccini frettolosi non sicuri? Perché? Un dubbio non vi viene?».

In un'altra replica, Montesano mette in discussione le cifre fornite dalle autorità in relazione alla pandemia: «E le cifre? Sono vere? Cosa vuol dire i morti? Quest’anno i morti saranno in linea con gli anni passati. Allora? Dov’è questa pandemia? Sveglia cari miei connazionali “normopàtici” e dormienti!».

