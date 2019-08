Gianni Morandi "giovane" con FaceApp al contrario: «Avrei speranze con la Canalis?»

Domenica 4 Agosto 2019, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2019 16:28

Gianni Morandi è un vero e proprio influencer. Sa infatti come coinvolgere il suo pubblico, anche quello più giovane, attraverso post simpatici e divertenti. Come l'ultimo apparso sul suo profiloufficiale: «La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?». Il messaggio è diretto a Elisabetta Canalis, nella foto infatti c'è l'ex velina e il cantante "tornato giovane" con un app che ti riporta indietro nel tempo.Tanti commenti ed emoticon sotto l'immagine: «Non ti serve una come lei. Tu hai la meravigliosissima Anna»; «Semmai é lei che dovrebbe usarla per avere speranze con uno come te»; «l poster di mia mamma in cui eri giovane dice che eri assolutamente più bello di così»; «Assolutamente sì. Cmq da giovane eri anche meglio di così. Un gran figo»La risposta più attesa arriva dopo qualche ora. E' quella diche, a Gianni Morandi, dice: «...che dovevi dare una rinfrescata anche a me».