Figli e nipoti di una sarta si tatuano una macchina da cucire: è il regalo per il suo compleanno

aria Aparecida Pinto da Silva una sarta brasiliana di 76 anni ha ricevuto una sorpresa il giorno del suo compleanno: tutti i figli e i nipoti hanno voluto tatuarsi una macchina da cucire per ringraziarla per aver dedicato tutta la sua vita a prendersi cura di loro.

«I nostri genitori andavano a lavorare e mia nonna cuciva a casa e si prendeva cura di noi. Durante un pranzo di famiglia, mio ​​cugino ha avuto l'idea di farsi questo tatuaggio», ha raccontato sua nipote, Giovana Silva Araújo, 24 anni, a G1.

Il video mostra il momento in cui tutti e tre i figli e i nipoti si fanno disegnare il tatuaggio e poi mostrano il disegno uno per uno alla nonna, durante la sua festa di compleanno. Nelle immagini, la signora Maria si emoziona quando vede quel simbolo che rimarrà indelebile sulla loro pelle per tutta la vita.

Giovana ha aggiunto che, in tutto, cinque nipoti e tre figli di Maria si sono fatti tatuare e hanno trascorso una settimana a nascondere il disegno in modo che Maria non lo vedesse.

«Nostra nonna si è molto emozionata. Anche i due nipotini più piccoli volevano fare il tatuaggio, quindi ho fatto un disegno con un pennarello per non escluderli», ha commentato.