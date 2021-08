Gianni Nazzaro è morto lo scorso 27 luglio a 72 anni a causa di un tumore ai polmoni. Il cantante era in gravi difficoltà economiche e, come svelato dalla moglie Nada Ovcina, hanno avuto problemi per l’organizzazione del funerale. Situazione superata grazie gli amici del mondo dello spettacolo di Gianni Nazzaro, che hanno provveduto al pagamento della cerimonia.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati