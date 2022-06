Giubileo di platino, diretta: Harry e Meghan arrivano a St. Paul, accolti dagli applausi. Fischi per Boris Johnson

Per il secondo giorno del Giubileo di Platino l'appuntamento a St. Paul: ma la Regina ha dovuto dare forfait. Nella chiesa simbolo di Londra inizierà una liturgia di ringraziamento per i 70 anni di regno della 96enne regina Elisabetta: evento principale della seconda delle 4 giornate di celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino in programma fino a domenica 5. Una folla si è radunata attorno alla basilica, seppure in numero inferiore a quella strabocchevole che ieri ha salutato la sovrana sul balcone di Buckingham Palace al via dei festeggiamenti. Fra i primi a giungere, in largo anticipo, il sindaco di Londra, Sadiq Khan. Mentre più tardi - confermata l'assenza di Sua Maestà in persona - si attendono l'erede al trono Carlo, il suo primogenito William (secondo in linea di successione) e gli altri membri della famiglia reale.

APPROFONDIMENTI GOD SAVE THE QUEEN Regina Elisabetta, come sta? L'assenza alla messa del Giubileo di... LE PRESENTAZIONI Meghan Markle e Harry presentano Lilibet alla Regina Elisabetta:... IL CONTAGIO Giubileo di Platino senza il principe Andrea, dopo lo scandalo arriva...

Giubileo di Platino, Regina Elisabetta colta da un «malessere»: non parteciperà alla messa

Elisabetta grande assente

L'assenza della regina motivata da «un malessere» manifestato nella serata di ieri dopo il bagno di folla che l'ha salutata nel primo giorno delle celebrazioni per il Giubileo di platino, come fa sapere Buckingham Palace. «La regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere», si legge in una nota di Buckingham Palace. «Tenendo conto del viaggio e dell'attività richiesta per partecipare alla messa nazionale di ringraziamento nella cattedrale di St Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha concluso che non parteciperà», prosegue la nota. Assente alla cattedrale di St Paul anche il principe Andrea, risultato ieri positivo al coronavirus. Alla cerimonia saranno presenti più di 400 persone tra lavoratori chiave, volontari e membri delle forze armate. L'arcivescovo di York pronuncerà il sermone dopo che anche l'arcivescovo di Canterbury è stato costretto a ritirarsi a causa del coronavirus.

La diretta

Ore 12.34 - Accoglienza calorosa per i duchi ribelli Harry e Meghan da vasti settori della folla che ha assistito agli arrivi delle personalità alla cattedrale di St Paul, nel cuore di Londra, per il rito religioso di ringraziamento che suggella oggi la seconda delle 4 giornate di celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno della 96enne Elisabetta II. Rimasti ieri dietro le quinte del balcone di Buckingham Palace, i duchi di Sussex - rientrati per l'occasione nel Regno Unito dagli Usa - sono stati inneggiati da molti presenti e hanno avuto oggi l'onore dei riflettori all'ingresso della cattedrale: presidiata dalla Guardia Reale e da reparti in alta uniforme al suono della campane a distesa.

Le immagini li hanno accompagnati per tutto il corridoio della chiesa fino ai posti in seconda fila riservati loro: Harry in abito civile, ma con le decorazioni militari appuntate al petto; Meghan elegante in un sobrio abito bianco. Entrambi si sono mostrati sorridenti e hanno scambiando battute e molti sorrisi con autorità religiose e civili incaricate di ricevere gli ospiti di spicco prima dell'inizio della messa, che frattanto ha preso le mosse fra canti e inni: officiata dall'arcivescovo anglicano di York, Stephan Cottrell, in sostituzione di quello di Canterbury, Justin Welby, contagiato dal Covid. Confermata l'assenza per affaticamento della regina Elisabetta in persona, solo l'erede al trono Carlo, affiancato da Camilla, anche lei in bianco, e il fratello maggiore maggiore di Harry, William (secondo in linea di successione), con Kate a sua volta elegante in abito giallo, hanno avuto preminenza sui Sussex nel protocollo. Entrambi sono stati pure applauditi all'arrivo e hanno poi preso posto in prima fila nella basilica: con Carlo al centro della scena, di nuovo in rappresentanza ufficiale del vertice della monarchia al posto della madre.

Ore 12.10 - Boris Johnson è stato accolto da fischi al suo arrivo a St Paul's Cathedral, insieme alla moglie Carrie, per assistere alla messa di ringraziamento per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Lo riporta la diretta di The Mirror. Arrivati alla cerimonia anche gli ex premier Tony Blair, Theresa May, David Cameron e Gordon Brown. Centinaia di persone sono dietro le transenne davanti alla cattedrale, aspettando l'arrivo della famiglia reale. Oggi sarà la prima apparizione ad una cerimonia ufficiale di Harry e Meghan da quando hanno rinunciato allo status di membri della famiglia reale, e ieri non erano sul balcone di Buckingham Palace insieme alla Regina per la parata di «Trooping the Colour».