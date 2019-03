Biliardino al posto delle slot machines. La barista: «Guadagno meno, ma è un divertimento positivo»

Domenica 17 Marzo 2019, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 12:54

Via slot machine e gratta e vinci, spazio al: l'idea è della titolare di un bar che ha scelto di contribuire a suo modo alla lotta alle dipendendenze del gioco d'azzardo. Al Meryang di Alberobello i clienti ora possono divertirsi in modo sano grazie perché «non ne potevo più - spiegano i titolari sui social - di vedere amici e clienti bruciarsi lo stipendio, così abbiamo detto basta: meglio guadagnare qualcosa in meno ma proporre un divertimento positivo per i ragazzi».Merycarmen Tedeschi, titolare del bar, ha spiegato la sua scelta: «Quando ho aperto ho pensato di mettere slot e gratta e vinci per avviare l’attività ma dopo poco tempo ho cambiato idea perché non mi piaceva che nel mio locale ci fosse questo tipo di gioco. Allora mi è venuta l’idea di sostituire le macchinette con un biliardino e devo dire che l’iniziativa è stata subito accolta con successo».L'iniziativa non è passata inosservata, e la giovane Merycarmen ha ricevuto anche il plauso dell'amministrazione comunale attraverso le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Anna Piepoli: «questo suo straordinario gesto - ha detto - le fa onore e conferma la volontà di questa Comunità di dimostrarsi unita contro la problematica del gioco d’azzardo patologico. A dicembre abbiamo organizzato un convegno sul tema e non abbasseremo la guardia invitando sempre i cittadini ad aprire gli occhi su questa dipendenza».