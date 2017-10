Sabato 21 Ottobre 2017, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 13:47

Chi si aspettava un annuncio ufficiale dovrà pazientare ancora un po', ma il fatidico incontro la regina Elisabetta e Meghan Markle, la nuova fidanzata del principe Harry, è già avvenuto in maniera segretissima nei giorni scorsi.Come riporta il Daily Mail , l'incontro sarebbe avvenuto proprio a Buckingham Palace, dove Harry avrebbe presentato alla nonna la sua nuova fiamma, l'attrice molto nota per il suo ruolo in 'Suits'. L'occasione sarebbe stata un classico 'british': un tè, rigorosamente alle cinque del pomeriggio, per un incontro informale durato circa un'ora. Al momento, però, non è ancora giunta alcuna notizia ufficiale: per l'annuncio del fidanzamento occorrerà attendere ancora qualche tempo, probabilmente l'inizio del prossimo anno.