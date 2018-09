Imola, studentessa chide al padre quaderni e uno zaino: lui la picchia. Bambina di 10 anni le dona 15 euro

Domenica 30 Settembre 2018, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2018 10:58

perché voleva unonuovo, quello che succede a unaha commosso tutti. La ragazza di Imola è stata aggredita dal padre ubriaco, già condannato a due anni, per aver chiesto uno zaino nuovo e dei quaderni in previsione del nuovo anno scolastico.Da qualche tempo era costretta a portare a mano libri e quaderni e non aveva più fogli su cui scrivere gli appunti e i compiti, visto che li aveva ormai riempiti tutti. La sua è stata una richiesta banale, anche responsabile, ma ha mandato su tutte le furie l'uomo che ha scagliato contro la figlia e la moglie, che ha provato a difendere la 16enne, diversi oggetti tra cui una sedia. L'adolescente ha riportato una lesione al polso e al fianco e, come se non bastasse, la terribile scena si è consumata sotto gli occhi dei fratellini più piccoli.Una storia agghiacciante, riportata da Il Resto del Carlino, che ha però toccato molto una bambina di 10 anni. La piccola, insieme ad altre persone ha partecipato a una piccola raccolta fondi per aiutare questa ragazza, ma lei ha voluto anche scrivere una mail al sindaco di Imola. Chiara ha scritto: «Credo che tutti noi ragazzi abbiamo il diritto di studiare ed essere felici. Io ho solo 15 euro di risparmi e li darei volentieri a questa ragazza per comprare dei quaderni». Un messaggio che ha colpito molto e che è stato riportato sui social e soprattutto che dà ancora speranze per un mondo migliore.