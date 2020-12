Imprenditore acquista tutti i giocattoli di un negozio per regalarli ai bambini in questo diverso Natale

Un imprenditore di Pontypridd, Galles, Regno Unito, e il suo socio hanno acquistato tutti i giocattoli di un negozio per distribuirli gratuitamente a decine di bambini dopo che il governo di Boris Johnson ha inasprito le restrizioni a causa della pandemia globale dovuta al Covid-19 dopo la diffusione di un nuovo ceppo del virus.

APPROFONDIMENTI REGALO CON SORPRESA Genitori regalano ai propri figli la confezione della PlayStation 5... HO PERSO L'AEREO Dodicenne difende la sua abitazione da un ladro fino all'arrivo... IL CASO Deputato indiano chiede il divorzio alla moglie in conferenza stampa:...

Secondo l'ideatore di questa iniziativa, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, i due uomini hanno aiutato in totale 23 famiglie e 65 bambini. L'obiettivo dell'imprenditore era sostenere le famiglie più colpite da questa crisi sanitaria affinché potessero fare un regalo ai propri figli durante questo Natale così particolare.

«Mi dispiace solo di non aver iniziato prima», ha detto Powell, che ha invitato gli interessati a mettersi in contatto con lui per ritirare i regali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA