Il fondatore della Richer Sounds regala l'azienda (da 200 milioni) ai suoi dipendenti

Venerdì 17 Maggio 2019, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 18:26

Ha, vero segreto del successo della stessa, che ha un fatturato di 200 milioni di sterline e 53 punti vendita nel Regno Unito: sta facendo parlare il caso di, fondatore di una importantissima catena di negozi di prodotti elettronici britannica, la, che a 60 anni ha optato per una decisione che non tutti avrebbero preso al suo posto.della sua azienda ad un fondo fiduciario per i suoi dipendenti, ben 531: ognuno di loro è azionista/proprietario del gruppo di cui era solo dipendente. Dopo 41 anni di lavoro (l’aveva fondata a 19 anni), un regalo per chi lo ha aiutato a espandersi con il sacrificio e il sudore della fronte.«Se abbiamo ottenuto buoni risultati è merito di ogni ingegnere, ogni commesso, ogni magazziniere», ha spiegato Richer, che in un libro-biografia, A Richer Way, ha messo nero su bianco la sua filosofia: ai dipendenti/azionisti andrà anche un bonus di mille sterline per ogni anno di attività. E i più affezionati, dipendenti da oltre vent’anni, riceveranno cifre generosissime. Chissà che qualcuno anche in Italia non decida di seguirne l’esempio, in nome di questa brillante scuola di pensiero.