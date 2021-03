Lady Gaga imbocca Adam Driver sul set di House of Gucci, le foto diventano virali

Le foto di Lady Gaga e Adam Driver sul set di House of Gucci sono diventate rapidamente virali. Non tanto quelle scattate in montagna, ma piuttosto quelle del set milanese, in cui si vede l'attrice, che nel film interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani, imbocca l'attore con un panzerotto preso da un punto vendita ambulante di Piazza Duomo.

Lady Gaga as Patrizia Reggiani feeding Adam Driver as Maurizio Gucci: a play in four fabulously compelling acts. pic.twitter.com/2HCLVEKdrh — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) March 11, 2021

Il film di Ridley Scott verte sulla storia di Maurizio Gucci, il titolare dellla casa di moda (fondata da suo nonno Guccio Gucci) che fu ucciso da un sicario assoldato dalla ex moglie Patrizia Reggiani. Il film è basato su un libro, "The House of Gucci", di Sara Gay Forden. Gucci fu ucciso nel 1995 mentre usciva dal suo ufficio milanese. Reggiani fu condannata a 29 anni di prigione, poi diventati 26 con il processo di appello.

House of Gucci dovrebbe uscire nelle sale americane il 24 novembre, nel centesimo anniversario della casa di moda.

Ultimo aggiornamento: 10:48

