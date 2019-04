Lamberto Sposini, 8 anni fa l'ictus e la causa con la Rai sui ritardi nei soccorsi è ancora ferma

Otto anni fa, il 29 aprile del 2011, Lamberto Sposini venne colpito da un ictus. Stava per andare in onda con uno speciale de "La vita in diretta" nel suo studio in Rai. Come tutti i giorni. Da quel giorno, che ha cambiato la sua vita per sempre, si parla di ipotetici ritardi e inefficienze da parte della Rai nei primi soccorsi prestati a Sposini. Da mesi - come scrive il Corriere della Sera - un collegio di giudici ha invitato le parti a trovare un accordo extragiudiziale, ma dalla Rai tutto tace e la proposta (in primo grado erano stati chiesti 11 milioni di euro, ora l’accordo si raggiungerebbe con 350 mila euro) non è mai arrivata. La prossima udienza d’appello è fissata per il 21 maggio.