Long, la regina del pattino elettrico ha due anni ed è già virale sul web

Sabato 27 Luglio 2019, 15:48

Una bambina cinese di quasi 2 anni ha impressionato il web per la sua abilità di utilizzare uno skateboard elettrico.Long Yi Xin, una bambina di solo un anno e 9 mesi, è diventata una star di Internet per la sua capacità di utilizzare uno skateboard elettrico. La piccola ha circa 70.000 fan su Kuaishou, un'applicazione asiatica sulla quale è possibile caricare video di breve durata.La madre ha raccontato che il gioco in realtà era un regalo per il fratello maggiore Yi Xin, ma la bambina se ne è impossessata e adesso lo utilizza senza difficoltà, riuscendo a eseguire anche alcuni trucchi senza rischiare di cadere.