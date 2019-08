Salvini, ricompare Francesca per smentire le voci di una rottura

Sabato 31 Agosto 2019, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 14:02

Matteo Salvini in love con la sua Francesca Verdini. Nessuna rottura, facevano sapere ieri dallo staff del leader leghista: precisazione necessaria, visto che la fidanzata del ministro dell'Interno uscente non era stata più vista al suo fianco da inizio agosto, dopo un debutto di liaison ampiamente documentato sui social da entrambi.L'ultimo serivizio fotografico, uscito la settimana scorsa su Oggi, li ritraeva insieme al mare felici e innamorati: peccato che le foto si riferissero - come correttamente precisava peraltro la didascalia - a prima della crisi di governo, vale a dire a inizio mese. Poi più nulla, appunto. E sugli stessi social che avevano visto sbocciare passo passo il loro amore (lei che esce da casa di lui la mattina indossando gli abiti del fidanzato, lei che lo bacia maliziosa nel bel mezzo del ricevimento per l'Indipendence Day all'ambasciata Usa, lui che passa un week end nella villa toscana dei Verdini e amen se un tempo Denis era visto dai leghisti come il male assoluto...) si era cominciato a insinuare: vuoi vedere che insieme a Di Maio, lo ha mollato anche Franci?Si era fatto perfino già il nome del possibile sostituto, nel cuore di lei: un ex tentatore professionista (aspetto quanto mai centrato, evidentemente) di Tempation Island, Riccardo Salemi. Ieri però il gossip è uscito dai social e si è affacciato sui siti di informazione. E dunque Salvini ha deciso di correre ai ripari. Nessuna smentita ufficiale (non ne fa mai), ma è ricomparso con Francesca al suo fianco alla festa leghista di Consele in Veneto. Tra una salamella e una birra, lei lo ha ascoltato intenta mentre parlava dal palco, poi si è prestata allegramente alle foto ricordo dei fan del Capitano. E voilà, la crisi non c'è più.