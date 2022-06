Meghan in panna, Kate in giallo: i look simili (ma diversi) per la sfida di stile a St. Paul. Le pagelle

Meghan Markle è di nuovo a Londra e la sfida con Kate può ricominciare, anche se forse non c'è nemmeno mai stata ma tutto sommato a molti (e forse anche a noi) piace credere che sia così. Non è dato sapere se le due cognate si siano incontrate e quali siano i rapporti tra loro al momento (Harry avrebbe pranzato ieri con il fratello William, en passant) ma dall'esterno sono subito ricominciati i paragoni tra i look delle due icone di stile.

Kate Middleton ha scelto il bianco istituzionale per la parata del Trooping the colors, mentre Meghan, che sarebbe dovuta restare in secondo piano ma proprio non ce l'ha fatta, ha optato per un abito con le spalle scoperte con un cappello che ha tutte le carte in regola per venire imitato tutta l'estate.

Istituzionali per la messa

A St. Paul Cathedral, per le celebrazioni del secondo giorno, le due cognate hanno puntato entrambe sui colori tenui: panna, quasi bianco, per Meghan che ha sfoggiato un soprabito con cinta in stile trench con cappello abbinato, e giallo per Kate. Molto simili i look, con due abiti-cappotto stretti sul punto vita, nonché le acconciature: chignon per entrambe, perché quando devi essere istituzionale il raccolto vince sempre. L'abito di Kate è firmato da Emilia Wickstead, una delle sue designer preferite e ai lobi la Duchessa ha optato per un paio di orecchini appartenuti a Lady Diana.