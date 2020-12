Il coraggio di Noor, scappa dallo Yemen e arriva a Londra, attraversando 8 Stati e 2 deserti

Noor ha 29 anni e una vita segnata da esperienze drammatiche. E' riuscita ad arrivare in Gran Bretagna dallo Yemen attraversando otto confini, due deserti e il mare, tra il Marocco e la Spagna. Ora è in attesa di ricevere lo status di rifugiata. Al Guardian racconta di essere stata costretta a fuggire dallo Yemen quando la sua vita è stata minacciata poiché si occupava di diritti umani. Un lavoro che ha ottenuto dopo aver ottenuto il divorzio dal marito, al quale fu costretta a sposarsi a 14 anni. Da questo matrimonio sono nati quattro figli, la più grande tra poco compirà 14 anni e il suo destino sembra segnato. Se otterrà l'asilo Noor spera di portare i suoi figli in Inghilterra e salvare la figlia maggiore dal matrimonio precoce. Noor descrive lo Yemen come uno dei peggiori posti al mondo per essere una donna, un paese che è stato classificato per 13 anni consecutivi nell'indice nero dal Global Gender Gap del World Economic Forum.

APPROFONDIMENTI MIND THE GAP Femminismo, la filosofa Brugere: «Le donne puntino sulla... LA STORIA Il miracolo del villaggio delle donne in Senegal che combatte la... EMERGENZA FEMMINICIDI Donne vittime di violenza in fuga dall'America Centrale, ma gli...

«Per arrivare ho venduto tutti i miei gioielli d'oro e ho preso in prestito più denaro possibile da amici e familiari per pagare tutti i diversi contrabbandieri che mi hanno aiutato a spostarmi da un paese all'altro», ha detto.

Durante il viaggio ha avuto paura di essere stuprata. «Oltre ai soldi ho portato con me l'acido della batteria di un'auto e l'ho nascosto in una bottiglia vuota di crema per il viso. Se un uomo mi avesse attaccato durante il viaggio, non avrei esitato a lanciargli l'acido per respingerlo». Fortunatamente non ha avuto bisogno di usarlo. Noor ha raccontato che la parte più difficile è stato l'attraversamento dall'Algeria al Marocco. Per varcare il confine ci sono voluti 17 tentativi.

«A Calais ho pagato l'ultima parte dei miei soldi ai contrabbandieri per portarmi nel Regno Unito. In totale, ho pagato ai contrabbandieri 17.000 euro. I contrabbandieri hanno detto che la barca era per 15 persone, ma ne hanno stipate 21. Ha iniziato a riempirsi d'acqua. Pensavamo di annegare, ma la guardia costiera britannica ci ha salvato. Sono stato fortunato ad attraversare al primo tentativo e sono stato fortunato a sopravvivere».

Ultimo aggiornamento: 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA