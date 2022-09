Un biglietto sull'auto: «Sono neopatentata, stai a distanza e sii gentile»

Una neopatentata ha attirato l'attenzione a Balneário Camboriú, sulla costa settentrionale di Santa Catarina, Brasile, esponendo una nota sul lunotto del veicolo.

La nota recita «Neopatentata, mantieni la distanza e sii gentile, quando sono nervosa la macchina muore».

Come riporta G1, il presidente del Consiglio di Stato per il transito, Atanir Antunes, ha affermato che non ci sono linee guida del Dipartimento di Stato per il transito di Santa Catarina sui casi con conducenti neopatentati. «Il cittadino abilitato supera l'esame pratico ed è in grado di guidare su strade pubbliche. Anche la normativa non prevede disposizioni in merito. Il messaggio apposto dal conducente non è altro che un avviso che gli altri devono prestare attenzione nell'avvicinarsi al veicolo», ha precisato.

Il presidente si è anche espresso sul fatto di apporre biglietti sui finestrini delle auto. «Si può apporre un piccolo adesivo, purché non interferisca sulla manovrabilità del veicolo», si è raccomandato.