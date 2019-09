Domenica 8 Settembre 2019, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2019 17:15

Da Trontano, 1.600 abitanti nel Verbano Cusio Ossola, dove il Piemonte confina con la Svizzera, a New York. Da cuoco in una pizzeria a testimonial Nike. La passione per il noto marchio sportivo ha premiato un ossolano di 40 anni,, che sta per diventare il nuovo volto del "baffo". «Tutto è iniziato per caso - racconta -. Un amico, che sapeva la mia passione, mi disse di un concorso indetto da Nike. Ho inviato il mio curriculum e sono stato contattato». Selezioni in Spagna e poi New York, dove si è guadagnato un contratto per un anno.