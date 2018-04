Orlando Bloom e Katy Perry a colloquio con Papa Francesco: «Un onore incontrarlo»

Domenica 29 Aprile 2018, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 18:30

«Un onore essere davanti al cuore compassionevole e all'inclusività di Sua Santità, Papa Francesco». Così Katy Perry descrive l'incontro col Pontefice in Vaticano, dove era giunta insieme al compagno Orlando Bloom per un'udienza dedicata alla Conferenza internazionale per la medicina rigenerativa. La cantante statunitense e l'attore inglese, infatti, sono tra i testimonial del programma «Unite To Cure A Global Health Care Initiative», patrocinato anche dalla Santa Sede.Katy Perry si è presentata con una mise insolita, ma dettata dall'occasione: abito nero e capo coperto da un cappello, con tanto di velo, per l'incontro con Papa Francesco. La cantante è impegnata nel sociale insieme al compagno con cui è tornata insieme nel marzo scorso, dopo una pausa di riflessione durata alcuni mesi. Oggi, grazie alla The Cura Foundation, Katy e Orlando sono rimasti decisamente emozionati di fronte al Pontefice, che ha spiegato: «La scienza, come tutte le attività umane, sa di avere limiti da rispettare per il bene della stessa umanità, per questo ha bisogno di un senso di responsabilità etica». Parole forti, pronunciate proprio nel giorno della morte del piccolo Alfie Evans.Orlando Bloom, pur essendo buddista da quando aveva 16 anni, non è rimasto meno emozionato della compagna, cresciuta in una famiglia di cattolici praticanti.